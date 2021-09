Djidji 'toglie' quattro punti al Torino: due rigori provocati in quattro giorni

Il difensore francese protagonista in negativo con il Torino: dopo il rigore del pari contro la Lazio, giallo e altro penalty contro il Venezia.

Quattro punti in quattro giorni. È il caro prezzo pagato dal Torino di Ivan Juric per le due ingenuità commesse da Koffi Djidji. Il difensore nato a Bagnolet, in Francia, il 30 novembre 1992 ha 'evitato' il successo dei granata prima contro la Lazio e poi sul campo del Venezia, provocando due calci di rigore a pochi minuti dal fischio finale del match. In entrambe le occasioni, il Torino era riuscito a sbloccare il risultato e portarsi in vantaggio nel secondo tempo, vanificando tutto con i penalty causati dal 28enne ex Crotone e realizzati da Immobile e Aramu.

Nel sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, posticipo del quinto turno di Serie A disputato giovedì scorso all'Olimpico Grande Torino, la squadra di Juric aveva sbloccato il risultato con Pjaca al 76'. Al 90', sulla spizzata di Immobile, Muriqi si apprestava a calciare verso la porta dopo l'ingresso in area di rigore. Nel tentativo di fermare l'attaccante kosovaro, Koffi Djidji ha commesso fallo, causando il calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato proprio Ciro Immobile, che ha battuto Vanja Milinkovic-Savic e ha permesso ai biancocelesti di agguantare il pari a pochi istanti dal triplice fischio.

Una situazione praticamente identica a quella accaduta contro il Venezia, quattro giorni più tardi. Questa volta a sbloccare il risultato era stato Josip Brekalo con il primo goal in Serie A. Il croato ha trovato la rete dell'1-0 al 56' sull'assist di Singo. Ma nell'ultimo quarto d'ora, la formazione lagunare allenata dall'ex Paolo Zanetti ha prima pareggiato i conti e poi rischiato di ribaltare il risultato.

Dopo l'ammonizione rimediata al 74', Koffi Djidji ha provato a fermare Okereke in area di rigore con una scivolata disperata tre minuti più tardi. Il francese è franato sull'ex Bruges nel cuore dell'area di rigore, con l'arbitro che non ha avuto dubbi: calcio di rigore e secondo cartellino giallo. Sul dischetto si è presentato Mattia Aramu, altro ex del match, che non ha fallito la ghiotta chance dagli undici metri, riportando il risultato in equilibrio. Al 'Penzo', Djidji ha lasciato il Torino in dieci e salterà la sfida delicatissima contro la Juventus, l'ultimo impegno prima della sosta per le nazionali.

A rincuorare Djidji ci ha pensato il suo allenatore Ivan Juric, che ha commentato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro il Venezia proprio degli errori commessi dal difensore francese:

"Djidji è stata la più grande scoperta in postivo dal ritiro in poi. Purtroppo è protagonista degli episodi eclatanti, ma sta giocando bene. Sono errori che si fanno nel calcio, io sono contento di lui. Non deve perdere fiducia e non perderà la mia stima"

In casa Toro resta il rammarico per i quattro punti sfumati ad un passo dal traguardo. Il periodo tutt'altro che felice di Koffi Djidji prosegue: l'allenatore Ivan Juric e i tifosi granata si aspettano di più dal francese, che salterà il derby e inizierà subito a prepararsi per la sfida in programma dopo la sosta al 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Un match che il 28enne non vuole e non deve assolutamente sbagliare - se verrà riproposto da Juric - dopo le ingenuità commesse contro Lazio e Venezia.