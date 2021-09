Distorsione al ginocchio per Viña: non convocato per Verona-Roma

Il terzino giallorosso è alle prese con una distorsione al ginocchio di lieve entità e non è stato convocato per la partita del 'Bentegodi'.

Defezione in casa Roma alla viglia della trasferta contro il Verona: Matias Viña ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio e non fa parte della spedizione giallorossa.

Josè Mourinho in conferenza stampa era apparso ottimista circa le condizioni del terzino sinistro uruguaiano approdato in estate nella capitale.

"Vina e Mkhitaryan hanno dei piccoli problemi ma potrebbero essere disponibili".

Nulla da fare però: Vina non è stato convocato. Il classe 1997 ex Palmeiras, ha trovato continuità d'impiego all'interno dello scacchiere romanista in questo scorcio iniziale di stagione. Tra Serie A ed Europa League sono già 5 le presenze complessive messe insieme dal ragazzo di Empalme Olmos.

L'obiettivo dello staff medico della Roma, è quello di recuperarlo in tempo utile per il match del turno infrasettimanale con l'Udinese.