Diserta l'allenamento per vedere Liverpool-Barcellona dal vivo: il Lleida sospende Xemi

Xemi, giocatore del Lleida, non si è presentato agli allenamenti della squadra per andare a vedere Liverpool-Barcellona.

E' costata cara a Josep Miquel Fernandez Codina, detto Xemi, la semifinale di ritorno di tra e .

Secondo quanto riportato da Radio Catalunya il giocatore, che attualmente milita nel Lleida, non si è presentato all'allenamento della squadra di martedì perchè in viaggio verso Liverpool per assistere al match dei blaugrana. E per questo motivo dovrebbe essere sospeso per un tempo non ancora individuato.

Xemi ha giocato nel Barcellona B dal 2015 al 2017 e domenica scorsa, nel giocare contro la sua ex squadra, ha siglato pure un autogoal.

Al momento il club interessato non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma di sicuro, oltre la decisione di sospenderlo dalla squadra gli verrà applicata, come da regolamento, una multa.