Il discorso di Messi durante Barcellona-Napoli: "Giochiamo tranquilli, che gliene facciamo otto"

L'argentino ha voluto dare la carica ai suoi durante l'intervallo della gara di Champions: "Non facciamo stupidaggini".

Si è spento a il sogno del . Niente quarti di , niente impresa alla corte di Messi. L'argentino è stato ancora una volta decisivo con un goal nel 3-1 finale, che ha eliminato gli azzurri e mandato avanti i catalani. Decisi a sollevare il trofeo in nelle prossime settimane.

Dopo l'1-1 dell'andata, il Barcellona ha fatto la voce grossa, nonostante le polemiche per il goal di Lenglet e non solo. Di certo dopo aver perso la , la squadra di Setien vuole vincere la competizione più importante e ha in Messi la sua guida, dentro e fuori dal campo.

Come rivela AS, Messi, da buon capitano, ha suonato la carica all'intervallo nel tunnel, con un discorso motivazionale:

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

"Dobbiamo uscire forti, non facciamo stupidaggini che abbiamo due goal di vantaggio. Dobbiamo stare più tranquilli che mai, abbiamo due goal di vantaggio. Andiamo a giocare tranquilli, che gliene facciamo otto"

Otto goal non sono arrivati, visto che il Barcellona si è fermato a tre, ma rispetto alle partite di Liga è apparso decisamente più consapevole nei propri mezzi e deciso, desideroso di dimenticare il campione di e prendersi l'Europa.

La tranquillità e la spensieratezza che Messi ha chiesto ai suoi compagni per il secondo tempo di Barcellona-Napoli è ciò che spesso è mancato ai blaugrana durante l'annata, prima e dopo il coronavirus: troppi errori per provare ad andare oltre le possibilità del momento, tante giocate estreme non riuscite e che hanno peggiorato la situazione.

Il Napoli era sfavorito al Camp Nou e ha dovuto arrendersi al Barcellona, che ha messo da parte infortuni e dubbi di campo e spogliatoio per poter fare fronte comune. Sotto Messi, il goleador e il capitano, ora anche leader motivazionale del gruppo.