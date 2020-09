La discesa di M'Vila: il carcere, l'Inter e il ritorno in Francia

Piccola parentesi in Italia per Yann M'Vila: nel 2014 Mazzarri lo volle fortemente all'Inter ma i giorni in nerazzurro finirono subito.

Di promesse disattese ne conosciamo tantissime, il calcio abbonda di storie di giocatori che non hanno rispettato i pronostici sul loro conto: l' è uno di quei club che, suo malgrado, ha accolto un gran numero di ragazzi dalle belle speranze rivelatisi poi un flop senza mezze misure, che in siamo soliti soprannominare 'bidoni'. Forse anche con una certa fretta.

Non è questo il caso di Yann M'Vila, centrocampista che all'inizio dello scorso decennio sembrava destinato a platee di lusso e non alla 'normalità' in cui sguazza attualmente. Buone qualità d'interdizione ed ottimo - forse troppo - temperamento: proprio questo aspetto segnerà in negativo la sua carriera, prendendosi le luci della ribalta più fuori che dentro al campo.

L'anno che rischia di diventare cruciale per il suo definitivo salto nell'élite del pallone è il 2014: l'Inter si appresta a iniziare la seconda stagione con Walter Mazzarri in panchina dopo il quinto posto del precedente campionato, risultato tutto sommato positivo per gli standard nerazzurri dell'epoca. Standard, soprattutto economici, da profondo rosso: è l'Inter di Thohir e della mannaia del Financial Fair Play che non permette investimenti onerosi e obbliga a salti mortali sul mercato.

Ausilio è costretto a fare di necessità virtù, pur cercando di soddisfare le richieste dell'allenatore toscano che ha un chiodo fisso in testa: il centrocampista metodista. In termini più semplici, colui che giostra davanti alla difesa. E M'Vila appare perfetto: è giovane, ha una discreta tecnica e un fisico da lottatore che incute timore agli avversari.

Peccato che queste doti da lottatore si vedano anche in altri contesti che col calcio non c'entrano: nel 2012 M'Vila finisce addirittura in carcere per aver colpito con un pugno un ragazzo 17enne all'interno di casa sua. Dietro le sbarre ci resta una notte, prima della nuova libertà. Ma l'immagine ormai è sporca e neanche le parole dell'avvocato bastano per far cambiare idea sul suo conto, la classica 'testa calda' senza disciplina.

"Yann sa di aver sbagliato. Tutto però è nato da un tradimento del ragazzo di cui si fidava. Lo aveva anche fatto entrare all'interno di casa sua".

Nel 2010 il nome di M'Vila finisce tra le notizie di cronaca per una rissa finita - manco a dirlo - a pugni e calci con un automobilista mentre, alla vigilia di un importante match con l'Under 21 (rimasta poi fuori dall'Europeo di categoria) nell'ottobre 2012, insieme ai compagni Niang, Griezmann, Ben Yedder e Mavinga, lascia il ritiro per dirigersi verso una discoteca: bravata che gli vale una sospensione di 19 mesi con l'impossibilità di essere convocato da qualsivoglia selezione francese.

Chiaro che, alla luce di tali episodi, all'Inter si facciano due domande sulla fattibilità dell'operazione dal punto di vista comportamentale, visto che sul lato tecnico dubbi non ve ne sono. Le difficoltà di realizzare il 'sogno' Luiz Gustavo e i pochi fondi a disposizione inducono Ausilio a definire la trattativa col Rubin Kazan: prestito oneroso di 1 milione e diritto di riscatto fissato a 9. Non male per un talento che aveva collezionato già 22 presenze con la nazionale francese, di cui tre all'Europeo 2012.

L'esordio di M'Vila è in contro i modestissimi islandesi dello Stjarnan, non gli avversari ideali per testare davvero le sue qualità. Mazzarri lo piazza davanti ai difensori e i risultati non sono malaccio, anzi; quella, però, è ancora un'Inter alla fase embrionale, piena di tante scommesse e poche certezze, reduce dall'addio di quattro top player del calibro di Zanetti, Milito, Samuel e Cambiasso. Ad ogni rivoluzione corrisponde un ricambio generazionale che, in quella circostanza, non porta frutti.

I nerazzurri appaiono sfiduciati, risucchiati dalla mediocrità nonostante qualche ottimo risultato (il 7-0 al ) che illude per l'ennesima volta i tifosi. Non l'ambiente ideale per M'Vila che, pur avendo maturato una certa esperienza internazionale, resta un ragazzo giovane dai mille difetti, bisognoso di una guida. Quella guida, Walter Mazzarri, viene esonerata dal club dopo il 2-2 col : Thohir chiama il grande ex Roberto Mancini, dettaglio che segna la fine dell'avventura milanese di M'Vila.

Con il 'Mancio' al timone, il transalpino finisce ai margini della squadra titolare: la sua migliore amica diventa la panchina ed è costretto ad accontentarsi di qualche spezzone, come il minuto racimolato nel finale di -Inter, sua ultima gara in nerazzurro. In -Inter, invece, viene schierato dal primo minuto ma, al momento della sostituzione, sfoga tutta la sua rabbia colpendo la panchina. Gesto condannato da Mancini nel post-partita.

"Tutti i giocatori devono sapere che possono essere sostituiti. Si gioca per l'Inter e bisogna fare il massimo per l'Inter. Spero che la sua rabbia fosse dovuta al risultato".

Una situazione insostenibile per M'Vila che, di comune accordo con la società, decide di interrompere il prestito per far ritorno in . Anche al Rubin le cose non vanno bene, tutt'altro: M'Vila è un corpo estraneo e conclude la stagione senza mai scendere più in campo. In estate altro prestito con diritto di riscatto, stavolta al Sunderland dove ritrova impiego e continuità contribuendo alla salvezza dei 'Black Cats', che però non esercitano l'opzione e lo rimandano indietro.

Il Rubin, preso atto delle difficoltà insormontabili di venderlo, gli dà un'altra chance nel tentativo di ritrovare quel giocatore che tanti complimenti aveva saputo prendersi qualche anno prima, ma niente di ciò accade: M'Vila gioca ma non si diverte, e quale soluzione migliore se non tornare a respirare l'aria di casa? Così nel gennaio 2018 è la volta della firma col .

Con 'Les Verts', M'Vila ottiene risultati prestigiosi come il quarto posto in nella stagione 2018/2019; in quella appena conclusa si salva sul filo del rasoio ma disputa la finale della Coppa di , persa di misura contro il ben più quotato . Una delusione che non può essere paragonata all'amarezza per aver gettato al vento qualità indiscutibili a causa di un carattere troppo spesso incontrollabile e ingestibile che ha fatto, ancora una volta nella storia, la differenza tra una carriera di successo e l'anonimato più assoluto.