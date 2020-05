Disavventura Mahrez: derubato dai ladri per 500mila sterline

L'abitazione dell'algerino è stata svaligiata dai ladri: ricco bottino comprendente tre orologi di lusso e maglie da calcio.

In attesa che possa tornare in campo con il per la ripartenza della Premier League, Riyad Mahrez deve fare i conti con una disavventura in cui ha il ruolo di malcapitata vittima.

Secondo quanto riportato da 'The Sun', alcuni ladri si sono introdotti nel lussuoso appartamento dell'attaccante algerino nel centro della città, trafugando oggetti di grandissimo valore per un totale di ben 500mila sterline.

Tra i pezzi forti del bottino spiccano tre orologi di lusso spesso indossati da Mahrez come testimoniato dalle foto pubblicate da lui stesso sui social: rubati anche denaro in contante (50mila sterline) e diverse maglie da calcio.

Mahrez è solo l'ultimo di una lunga serie di calciatori vittime di furti: due settimane fa è toccato a Dele Alli fare i conti con i ladri che lo hanno addirittura colpito con un pugno in volto, dopo averlo minacciato con un coltello.