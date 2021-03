Disastro Tottenham: ottavo in campionato, fuori agli ottavi di Europa League

Spurs di Mourinho sempre peggio, eliminati dalla Dinamo e a rischio coppe europee per la prossima stagione. Dalla League Cup l'ancora di salvezza.

Come sta succedendo negli ultimi mesi con il Liverpool, per il Tottenham l'Europa sembrava un mondo diverso, quasi un universo parallelo. Invece i due pianeti si sono allineati, portando a Mourinho una delusione continentale da affiancarsi inesorabilmente a quella britannica.

Dopo il 2-0 dell'andata contro la Dinamo Zagabria, il Tottenham è stato spazzato via in terra croata per 3-0: Orsic ha eliminato di fatto gli Spurs agli ottavi del torneo. Per Mourinho continua la crisi, che aveva portato tifosi e media attaccarlo duramente già nelle passate settimane.

Del resto non solo il Tottenham è stato deludente in Europa League, rimontato a Zagabria contro un habituè sì, del torneo, ma con un tasso tecnico decisamente inferiore ai londinesi, che possono contare su un trio monstre come Kane, Son e Bale (ma anche probabilmente una difesa da zona retrocessione, a ben vedere) ma rischia anche in vista della prossima annata.

In campionato, infatti, il Tottenham è attualmente ottavo e dunque in teoria fuori da Champions ed Europa League. Il torneo britannico durerà ancora due mesi, ma la concorrenza per i posti continentale è fortissima e nel 2021 Kane e compagni hanno deluso le aspettative.

Per Mourinho i dati non sono confortanti e dietro anche Arsenal, sopratutto dopo la vittoria contro gli stessi Spurs nel Derby, e Aston Villa reclamano un posto, pronti ad approfittare di un possibile crollo psicologico ulteriore del Tottenham dopo il 3-0 subito a Zagabria contro il Tottenham.

Il vero problema del Tottenham? La continuità, come ha dimostrato l'Europa League. Sia nelle gare ad eliminazione diretta, sia in quelle di campionato, i londinesi faticano ad avere risultati positvi nel lungo periodo, limitati in un breve e mai veramente utile a rialzarsi in classifica.

L'ancora di salvezza è rappresentata dalla League Cup: in tale competizione interna inglese, infatti, il Tottenham sfiderà i favoriti del Mancester City per sollevare il trofeo che permetterebbe un posto sicuro nella prossima Europa League. Non abbastanza però per i tifosi, che sognavano di poter tornare in Champions con Mourinho e vincere l'attuale competizione continentale.

Sogni infranti.