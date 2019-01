Disastro Real Madrid: Kroos infortunato, fuori un mese

Non solo la difficile situazione in campionato, anche gli infortuni per Solari: ai k.o di Bale, Mariano Diaz e Asensio si aggiunge quello di Kroos.

Quinto in campionato, a dieci punti dal primo posto occupato dai rivali di sempre. Ottavi di Champions sì raggiunti, ma senza brillare minimamente. Si è laureato Campione del Mondo senza sforzi, e di certo non ha riportato il sorriso tra i tifosi: per il Real Madrid le cose non vanno bene e ai risultati deludenti si aggiungono anche i k.o, ultimo dei quali capitato a Toni Kroos.

Reduce dalla sconfitta al Bernabeu contro la Real Sociedad, in un clima mai visto (30.000 seggiolini vuoti, fischi continui, Vazquez che strappa la preziosa maglia del Real Madrid dopo il rosso subito), Solari ora deve fare i conti anche con l'infortunio di Kroos, che tornerà in campo solamente a febbraio.

Il centrocampista tedesco non sembra a rischio per gli ottavi di Champions che vedranno il Real Madrid sfidare l'Ajax, gara che vede gli olandesi assolutamente sfavoriti nonostante il difficile periodo dei Blancos. Si tratta comunque dei tre volte Campioni in carica della competizione.

Kroos ha subito uno strappo dell'adduttore della gamba sinistra e dovrebbe stare fermo come minimo un mese, saltando non solo le gare contro Betis e Espanyol, ma anche contro il Siviglia, fondamentale per i posti Champions, e contro l'Alaves, attualmente davanti al Real Madrid di un punto.

Il Real Madrid deve fare già i conti con gli infortuni di Mariano Diaz, Bale, Asensio e Llorente, in più i suoi fedelissimi non son più al top, su tutti il Pallone d'Oro in carica Modric. E' il centrocampo a non svolgere il vecchio ed egregio lavoro di perfetto collegamento tra i due reparti e senza Kroos le cose si complicano notevolmente.

Senza Kroos arriva il momento di Ceballos, che agirà come interno di centrocampo insieme a Modric e Casemiro. Il giovane ex Betis non ha mai brillato da quando è arrivato al Real Madrid: ora ha la possibilità di dimostrare la sua classe.