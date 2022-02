Disastro Kepa: entra per i rigori in Chelsea-Liverpool, ma sbaglia il suo

Poteva essere l’eroe di Chelsea-Liverpool, la finale di Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese), ma a Kepa il destino ha riservato un ruolo totalmente diverso.

Al 120’, quando mancava ormai pochissimo alla fine del secondo tempo supplementare e il risultato della sfida era fermo sullo 0-0, Thomas Tuchel ha deciso di giocarsi la carta del portiere spagnolo.

Il tecnico del Chelsea ha quindi richiamato in panchina Mendy, che sin lì era stato protagonista di un’ottima prestazione, per affidarsi a quello che evidentemente ritiene essere il suo miglior ‘pararigori’.

Le cose per Tuchel e i Blues non sono però andate come sperato: Kepa infatti non solo non ha neutralizzato nessuno dei ben undici tiri dal dischetto dei giocatori del Liverpool ma ne ha anche calciato alle stelle uno: l’undicesimo appunto del Chelsea.

Il suo errore ha quindi spalancato le porte della vittoria ai Reds che quindi al termine di una lunghissima maratona, hanno messo per la nona volta in bacheca la Coppa di Lega.

Per la cronaca, anche il portiere del Liverpool, Kelleher, ha calciato un rigore, l’ultimo della sua squadra, e nell’occasione ha spiazzato Kepa.