Disastro Dalbert col Chelsea: due rigori provocati ed espulsione al 40'

Serata da dimenticare per l'ex nerazzurro Dalbert, oggi al Rennes: la sua gara è durata meno di un tempo dopo aver regalato due rigori ai Blues.

"Sono pronto a dare il massimo sia in campionato che in ", recitava Dalbert un mesetto fa, nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore del . Ma il suo massimo, evidentemente, non basta. Anzi: è deleterio per i bretoni, affondati dalle sue ingenuità nel primo tempo contro il .

La partita di Dalbert allo Stamford Bridge è durata appena 40 minuti. Il tempo per combinarne un po' di ogni colore: due falli da rigore, un doppio cartellino giallo diventato automaticamente espulsione, l'uscita anticipata dal campo con i compagni ridotti in 10 uomini.

L'incubo del terzino brasiliano, nella scorsa stagione in prestito alla , è iniziato al 10': proprio lui ha fermato irregolarmente in area di rigore Werner, inducendo l'altro tedesco Zwayer a indicare il dischetto e a estrarre il cartellino giallo. Dagli 11 metri proprio l'ex non ha sbagliato: 1-0.

Non è finita qui. Perché a una manciata di minuti dall'intervallo Dalbert si è ripetuto, toccando con una mano una conclusione di Abraham. Zwayer si è recato a vedere il replay dell'azione e ha nuovamente concesso il rigore al Chelsea, consentendo a Werner di trovare la doppietta personale e di squadra.

Nell'occasione, come detto, Dalbert ha visto rosso: il direttore di gara ha optato per la seconda ammonizione e per la conseguente espulsione dell'ex nerazzurro. Disastroso in una serata che ricorderà per molto tempo. Ma per il motivo sbagliato.