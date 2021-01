Diritti Tv Serie A: DAZN, Sky, Eurosport e MediaPro presentano offerta per triennio 2021-24

Offerte da DAZN, Sky, MediaPro ed Eurosport per i diritti tv della Serie A nel triennio 2021-2024.

Sono state aperte oggi le buste relative alle offerte per i diritti tv della Serie A validi per le stagioni 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024.

Durante una conferenza stampa, l'ad della Lega, Luigi De Siervo, ha confermato che sono stati quattro i soggetti a presentare un'offerta: si tratta di DAZN, Sky, Eurosport e MediaPro. Nessuna offerta, nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, è pervenuta invece da Amazon nè da Tim.

Venerdì prossimo, 5 febbraio, prenderà il via la fase di trattativa privata tra la Lega, rappresentata anche da Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito e Massimo Ferrero, e i soggetti interessati ai vari pacchetti messi a disposizione dal bando: entro il lunedì successivo, 8 febbraio, arriverà poi una risposta.

Qualora la somma delle offerte ricevute per i vari pacchetti non raggiungesse la cifra che soddisferebbe la Lega, si potrebbe passare prima alla fase 3, cioè la trattativa con intermediari indipendenti e se nemmeno in quel caso si raggiungesse la cifra minima, si passerebbe alla fase 4, cioè l'eventuale creazione di un canale della Lega per il quale Sky ha presentato una proposta.