Diritti TV Serie A: offerte inferiori ai minimi, via alle trattative private

Il primo step non ha portato all'assegnazione dei diritti TV: si procederà con le discussioni con le emittenti.

Notizie non proprio positive, quelle provenienti dall'assemblea di Lega Serie A, che oggi si è riunita per definire il tema dei diritti TV, con l'apertura delle buste per l'assegnazione degli stessi.

Che no, non sono stati assegnati: nessuno dei 24 pacchetti disponibili, in verità. Questo perché le offerte presentate si sono rivelate tutte inferiori ai minimi fissati.

Di conseguenza, entro fine mese si dà il via alle trattative private con Sky, DAZN e Mediaset (quest'ultima mira ad avere una partita a giornata in chiaro). A non partecipare all'assegnazione Amazon, che non ha presentato offerte.

Rimane dunque una questione aperta, quella dei diritti TV della Serie A: tra le ipotesi al vaglio anche l'assegnazione di alcuni pacchetti per cinque anni e non per tre, a seconda dell'esito delle trattative private con le emittenti.