Diritti TV Serie A: nuova fumata grigia per DAZN, la Lega riapre ai fondi

Ancora niente accordo per i diritti tv della Serie A per il triennio 2021/24. Nella prossima assemblea verrà valutata anche l’opzione fondi.

Non è ancora arrivata la fumata bianca per i diritti tv della Serie A per il periodo 2021/2024. In sede di Assemblea infatti, le società non sono riuscite a trovare un accordo definitivo.

Come riportato da ‘Calcio e Finanza’, l’offerta DAZN ha raccolto 11 voti favorevoli, ovvero la maggioranza ma non abbastanza. Per il definitivo via libera infatti erano necessari 14 voti.

A dirsi favorevoli all’offerta DAZN sono state Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma ed Udinese, mentre le restanti nove società di Serie A si sono astenute.

L’offerta riguardava la trasmissione in esclusiva di sette gare più altre tre in co-esclusiva e adesso si renderà necessaria una nuova Assemblea durante la quale, come annunciato dalla Lega Serie A, sarà valutata su richiesta di diverse società anche l’operazione CVC-Advent-FSI, cosa questa che di fatto sancisce una nuova apertura all’opzione fondi.