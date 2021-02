Diritti TV Serie A: DAZN in pole, tutto rinviato alla prossima settimana

Una visione moderna del prodotto calcio e una maggiore protezione contro la pirateria: feedback positivi dai presidenti di Serie A sul progetto DAZN

Si va ai supplementari nella partita sull'assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024: l'assemblea di Lega, riunitasi ieri pomeriggio in un hotel del centro di Milano, ha deciso di rinviare la votazione decisiva sulle offerte presentate da Sky e DAZN, deliberando di aggiornarsi la prossima settimana. Ma dalla riunione emerge una sempre più consolidata posizione di vantaggio di DAZN, che si avvicina a un traguardo epocale per il calcio italiano.

Un meeting dal quale sono arrivati feedback positivi da parte dei presidenti dei club di Serie A sul progetto DAZN. I vertici delle due aziende erano chiamati ieri a presentare le rispettive offerte e le visioni strategiche per il prossimo triennio e per il futuro del prodotto Serie A. Ed è proprio la futura crescita del prodotto Serie A - attraverso una maggiore interazione degli utenti, una visione più moderna della partita e soprattutto una maggiore protezione dal mondo della pirateria, argomento estremamente delicato e ritenuto essenziale dalla Lega - l'obiettivo che DAZN ha posto al centro della sua proposta.

L'assemblea di ieri ha visto DAZN rispondere anche ai dubbi e alle domande dei presidenti sulla capacità tecnologica della piattaforma, sulla tenuta della rete e su quale sarà la stategia adottata per l'ottimizzazione del prodotto. Garanzie che fortificano la posizione di DAZN, che sul piano economico aveva già messo la freccia: 840 milioni di euro annui per trasmettere sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva, contro i 750 milioni offerti da SKY per le 10 partite, pronta comunque a garantirne 70 per le tre gare in comune.

A cosa è dovuto quindi questo ulteriore rinvio? Al fatto che la partita sui diritti TV si intreccia con il tema fondi, argomento che ha portato ad una netta spaccatura della Lega tra chi avrebbe voluto votare subito (con le big compatte, ad eccezione della Roma) e tra chi invece spera ancora nella media company, come ammesso anche dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero al termine dall'assemblea di ieri.