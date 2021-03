Diritti Tv Serie A 2021/2024 a DAZN, Diquattro: “Esperienza più ricca e prezzo più accessibile”

Parlando all’ANSA, Veronica Diquattro spiega: “L’esperienza del calcio in tv sarà più ricca ed interattiva. E’ una svolta epocale”.

Doveva essere una giornata importante per il calcio italiano e lo è stata. La Lega Serie A ha infatti deciso si assegnare a DAZN i diritti per la trasmissione delle gare del massimo campionato italiano del triennio 2021-2024.

DAZN trasmetterà 7 gare per giornata in esclusiva, più altre 3 in coesclusiva ed il definitivo via libera è arrivato al termine di un’Assemblea di Lega nella quale l’offerta è stata accettata con il parere positivo di sedici club.

Veronica Diquattro, Chief Customer & Innovation Officer di DAZN, in un’intervista rilasciata all’ANSA ha spiegato che cosa cambierà in futuro per gli utenti.

“Cosa cambia per l'utente? Semplice, l'esperienza del calcio in tv sarà più ricca ed interattiva, grazie all'integrazione di contenuti originali e nuove funzionalità. E il prezzo rifletterà la nostra filosofia, sarà più accessibile di quello attuale".

Quella presa dalla Lega Serie A è una decisione che spalanca le porte ad un qualcosa di innovativo per il calcio italiano.