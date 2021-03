Diritti tv, calcio argentino in esclusiva su Sportitalia fino al 2024

Sportitalia ha annunciato l'accordo per la trasmissione in esclusiva del campionato argentino fino alla stagione 2023/24.

Il calcio argentino resta su Sportitalia. L'emittente, che trasmesse in chiaro e gratuitamente sul digitale terrestre, ha annunciato l'accordo per la trasmissione in diretta e in esclusiva delle partite del campionato Liga Profesional de Futbol fino al termine della stagione 2023/24.

La stessa Sportitalia in questa stagione ha già acquisito i diritti del campionato Carioca, oltre a trasmettere il Superclasico tra Bora Juniors e River Plate, appuntamento ormai storico per l'emittente.

QUALI PARTITE TRASMETTE SPORTITALIA

Ogni week-end attualmente Sportitalia trasmette in diretta quattro partite del campionato argentino (sempre quelle di Boca Juniors e River Plate), mentre in differita su SI Solocalcio è possibile vedere il migliore degli altri match.

Ogni giovedì inoltre va in onda il magazine dedicato alla Liga Profesional de Futbol con gli highlights. Infine ecco il doppio appuntamento in diretta con le migliori sfide del Carioca, ogni fine settimana.

DOVE VEDERE IL CAMPIONATO ARGENTINO IN TV E STREAMING

Le partite della Liga Profesional de Futbol saranno trasmesse sia sul digitale terrestre che attraverso la app dell’emittente, disponibile anche dall'estero.

Sportitalia è visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre, inoltre è presente con il suo buoquet di canali SI Smart disponibile (sempre gratuitamente) per le smart tv dotate di tecnologia HbbTv: Sportitalia HD, SI Live 24, SI Solo Calcio e SI Motori sono i canali tematici targati Sportitalia, a cui se ne affiancano altri visibili premendo il tasto rosso del telecomando.