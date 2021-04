Diritti tv, le 3 partite in co-esclusiva: sabato sera, domenica alle 12.30 e lunedì sera

DAZN si è aggiudicato in esclusiva 7 gare per ogni turno di Serie A, le altre 3 saranno in co-esclusiva: tra queste anche il Monday Night.

E' quasi totalmente delineato il quadro dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024: DAZN trasmetterà 7 gare per ogni giornata in esclusiva, mentre le restanti 3 saranno in co-esclusiva con un'altra emittente ancora da scegliere.

DAZN si è aggiudicato il pacchetto 1, quello più corposo che permette di coprire l'intero turno di campionato, mentre il pacchetto 2 comprende i 3 match in co-esclusiva in tre diverse fasce orarie, così suddivise: la gara del sabato sera alle 20.45, il lunch-match domenicale delle 12.30 e il Monday Night (ossia l'incontro del lunedì sera) alle 20:45.

Una novità rispetto a quanto accade attualmente per quanto riguarda il secondo pacchetto: invece del Monday Night, la gara prescelta è una di quelle in programma la domenica alle ore 15.

Dalla prossima stagione tutto - o quasi - cambierà, per fare spazio ad una svolta epocale in ambito di assegnazione dei diritti televisivi: non ci resta che attendere.