La vittoria per 3-1 dell'Inter sulla Lazio nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo pone un altro mattoncino sulla costruzione dello Scudetto da parte del Napoli: la matematica del trionfo azzurro dista ormai soltanto tre punti. In caso di successo della formazione di Luciano Spalletti sulla Salernitana, nella gara delle 15, la lotta per il titolo si chiuderà ufficialmente con sei giornate d'anticipo.

LA CLASSIFICA

Napoli 78

Lazio 61

Juventus 59