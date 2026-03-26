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Edin Dzeko BosniaGetty Images
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Galles-Bosnia LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta della partita dei Playoff Mondiali del percorso A dell'Italia

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Galles vs Bosnia ed Erzegovina
Galles
Bosnia ed Erzegovina

Tutto su Galles-Bosnia Erzegovina, semifinale del percorso A dei Playoff Mondiali, che potrebbe decretare l'avversaria dell'Italia nella finale: gli aggiornamenti in diretta relativi a formazioni, risultato e azioni più importanti.

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