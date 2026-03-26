Galles-Bosnia LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta della partita dei Playoff Mondiali del percorso A dell'Italia

Getty Images0 nuovo post26 mar 2026 12:26-04:00LiveGalles-Bosnia LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta della partita dei Playoff Mondiali del percorso A dell'ItaliaMondiali - Qualificazioni UEFA - PlayoffGalles vs Bosnia ed ErzegovinaGallesBosnia ed ErzegovinaTutto su Galles-Bosnia Erzegovina, semifinale del percorso A dei Playoff Mondiali, che potrebbe decretare l'avversaria dell'Italia nella finale: gli aggiornamenti in diretta relativi a formazioni, risultato e azioni più importanti.PubblicitàPubblicitàPubblicitàPubblicità