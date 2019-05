DIRETTA: Ultima Giornata Serie A LIVE - Chi va in Champions? Chi retrocede? Combinazioni LIVE

Quattro su cinque delle partite decisive per la corsa Champions e la lotta salvezza verranno trasmesse in diretta e in esclusiva da Sky: - su Sky Sport (canale 254 del satellite, 485 del digitale terrestre), - su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite), - su Sky Sport (canale 253 del satellite, 484 del digitale terrestre) e - su Sky Sport (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 256 del satellite).

Inoltre gli abbonati a Sky potranno seguire Atalanta-Sassuolo, Inter-Empoli, Roma-Parma e Fiorentina-Genoa in diretta su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.

- invece verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN su diversi dispositivi: oltre che su pc, tablet e smartphone la garà sarà visibile sulle moderne smart compatibili con l'app o collegando il televisore alla PlayStation 4 oppure a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). O ancora tramite Google Chromecast e Amazon Fire Ttv Stick.

La gara inoltre resterà disponibile on demand su DAZN anche dopo il fischio finale e gli abbonati al servizio potranno rivederla integralmente quando vorranno.

Goal segue in diretta testuale per tutta la giornata le cinque gare decisive per la lotta Champions e la corsa salvezza: il fischio d'inizio è previsto in contemporanea alle ore 20.30. Inoltre Goal fornirà LIVE tutte le combinazioni possibili tra le sette squadre coinvolte.