DIRETTA: Sorteggio Europa League LIVE!

Non esistono grossi paletti a differenza dei sedicesimi di Europa League: le sedici squadre classificatesi dalla fase precedente potranno incontrare chiunque abbia ottenuto il pass per il nuovo turno. Non sono previste teste di serie. Potrebbe verificarsi quindi anche lo scontro tutto italiano tra Milan e Roma. Queste tutte le squadre coinvolte agli ottavi:

- MILAN/ROMA

- TOTTENHAM

- AJAX

- MOLDE

- RANGERS

- VILLARREAL

- SHAKHTAR

- GRANADA

- ARSENAL

- DINAMO ZAGABRIA

- OLYMPIACOS

- MANCHESTER UNITED

- YOUNG BOYS

- SLAVIA PRAGA

- DINAMO KIEV