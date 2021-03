DIRETTA: Sorteggio Champions League e Europa League LIVE! Dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020/2021 sarà trasmesso in diretta da Sky: i due canali che trasmetteranno l'evento sono Sky Sport 24 e Sky Sport Football.

In alternativa, il sorteggio dei quarti di finale di Champions League sarà visibile su Eurosport, la cui visione, per gli abbonati al servizio, sarà possibile anche tramite DAZN.

Sarà possibile assistere al sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020/2021 non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming su Eurosport Player, la cui visione, anche in questo caso, è possibile anche collegandosi a DAZN tramite un pc, uno smartphone o un tablet.

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020/2021 sarà visibile in diretta streaming anche su Sky Go, l'applicazione di Sky dedicata agli abbonati e scaricabile gratis sempre su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League sarà disponibile anche su NOW, dove gli abbonati possono assistere al meglio della programmazione di Sky acquistando uno dei pacchetti. Un'ulteriore alternativa è il sito ufficiale dell'UEFA.