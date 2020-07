DIRETTA: Sorteggi Champions League ed Europa League

La e l' si preparano a riprendere dopo l'interruzione forzata a causa della pandemia. A Nyon, nella sede svizzera dell'UEFA, è tempo di sorteggi per stabilire gli accoppiamenti dei quarti di finale, delle semifinali e della finalissima delle due massime competizioni europee per club. Gare di sola andata che si disputeranno nel mese di agosto rispettivamente a Lisbona e in in una specie di Final Eight inedita per le due manifestazioni.

Ricordiamo che alcune delle gare degli ottavi di finale di Champions ed Europa League, inizialmente in programma a marzo, non si sono disputate, e dunque avranno la precedenza sui turni successivi. Coinvolte in questo senso la e il in Champions League, che dovranno sudarsi il passaggio del turno contro e , e la coppia - in Europa League, di fronte rispettivamente al e al .