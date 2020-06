DIRETTA: Siviglia-Betis LIVE! Probabili formazioni

El Gran Derbi tra e Betis andrà in onda in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti della . Il fischio d'inizio della gara è fissato alle ore 22 e si giocherà nella splendida cornice dello Stadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Per seguire la partita in televisione basterà avere una moderna smart compatibile con la app di DAZN, oppure una televisione collegata ad una console Playstation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o collegando la televisione ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sarà possibile seguire la partita ovviamente anche in , sia da computer che da dispositivi mobili come smartphone e trablet. Da computer basterà collegarsi al sito ufficiale di DAZN, nel secondo caso invece basterà scaricare l'applicazione disponibile sia per iOS che per Android. La telecronaca della partita sarà curata da Stefano Borghi.

Restate qui con noi, su questa pagina, per seguire invece la diretta testuale in compagnia di Goal.