DIRETTA: Shamrock-Milan LIVE! Prepartita e formazioni

SHAMROCK-MILAN: CURIOSITÀ

- Questa è la prima sfida ufficiale tra e Shamrock Rovers. Più in generale, il Milan è imbattuto nelle due sfide in competizioni europee contro squadre irlandesi con un bilancio di una vittoria e un pareggio. I due precedenti risalgono ai sedicesimi di finale della Coppa UEFA 1975/76 contro l’Athlone Town.

- Le squadre italiane hanno vinto cinque delle sei sfide europee contro formazioni irlandesi (1 pareggio), mantenendo sempre la porta inviolata.

- Il Milan disputerà la sua prima partita ad eliminazione diretta in gara unica in una competizione internazionale per la prima volta dalla finale del Mondiale per Club 2007, vinta contro il Boca Juniors per 4-2 a Yokohama.

- Il Milan ha vinto tutti i quattro precedenti nei preliminari di , contro il Craiova e lo Shkëndija nella stagione 2017/18, con un punteggio complessivo di 10-0.

- Lo Shamrock Rovers ha preso parte ai preliminari di Europa League in ciascuna delle ultime cinque edizioni senza mai riuscire a qualificarsi alla fase finale della competizione: l’ultima stagione in cui gli irlandesi hanno disputato la fase a gironi risale al 2011/12, quando terminarono con sei sconfitte in altrettante gare.

- Zlatan Ibrahimovic potrebbe diventare il giocatore di movimento più anziano (38 anni e 349 giorni) a disputare una partita in una competizione europea con la maglia del Milan da Paolo Maldini in Europa League contro il nel febbraio 2009 (40 anni e 245 giorni).