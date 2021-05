DIRETTA: playoff Serie C LIVE! Dove vederli in tv e streaming

Il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C sarà visibile interamente in diretta tv e streaming su Eleven Sports, che anche per questa stagione detiene i diritti sia della stagione regolare che della postseason.

Feralpisalò-Alessandria, Renate-Padova e Avellino-Sudtirol saranno trasmesse in diretta tv anche da Sky tramite il servizio Primafila, rispettivamente sui canali 252, 253 e 254 del satellite.

Albinoleffe-Catanzaro, infine, sarà visibile in diretta tv e in chiaro anche su Rai Sport.