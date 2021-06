Il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C sarà visibile interamente in diretta tv e streaming su Eleven Sports, che anche per questa stagione detiene i diritti sia della stagione regolare che della postseason.

Alessandria-Feralpisalò sarà trasmessa anche in diretta e in chiaro su RaiSport, mentre le tre gare delle 17.30 saranno visibili su Sky Primafila.