DIRETTA: Reggio Audace-Bari LIVE! Prepartita e formazioni

"La nostra consapevolezza nasce dal fatto che abbiamo centrato quello che era il primo obiettivo, sappiamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo lavorato tutti quanti per arrivare a questo obiettivo, quando nessuno credeva che ci potessimo arrivare, ma ho avuto la fortuna di lavorare con una persona come Doriano Tosi che non conoscevo e che mi ha cresciuto tanto".