DIRETTA: Reggina-Cosenza 0-0, risultato e commento LIVE!

Il Derby calabrese Reggina- sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console di gioco Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4.

In tv la partita può anche essere guardata in chiaro, su Rai Sport, sui canali 57 e 58 del digitale terrestre e sul 227 di Sky.

Gli abbonati a DAZN potranno anche vedere Reggina-Cosenza in diretta streaming sul loro personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dipositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS o Android, avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

In streaming la partita sarà disponibile a che su RaiPlay.