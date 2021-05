DIRETTA Playoff Serie C, il 1° turno nazionale LIVE!

Continua lo spettacolo deigiunti al 1° turno della fase nazionale dopo gli scontri tra squadre dello stesso raggruppamento: oggi sono in programma tutte le cinque partite valide per l'andata, con il primo calcio d'inizio fissato alle ore 15:30. Ritorno il 26 maggio. In caso di parità al termine dei 180 minuti, si qualificherebbero per il turno successivo le squadre teste di serie (Renate, Sudtirol, Albinoleffe, Bari e Avellino).