L'impresa di giornata la fa l'Albinoleffe che vince 2-0 in casa del Modena grazie al rigore di Manconi al 97' e passa il turno. Fuori anche il Bari che in casa contro la Feralpisalò non va oltre lo 0-0 dopo l'1-0 dell'andata in favore dei bresciani. Il Sudtirol vince il 2-1 contro la Pro Vercelli e avanza grazie al miglior piazzamento in regular season. Sorride anche il Renate che replica l'1-1 dell'andata con il Matelica e prosegue la propria corsa.