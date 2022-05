DIRETTA Playoff Serie C, risultati LIVE! Juventus U23, Palermo e Catanzaro in campo

I Quarti di finale dei Playoff di Serie C seguono un regolamento ben preciso, come le precedenti fasi: l'andata verrà disputata in casa della squadra non testa di serie, il ritorno in casa della testa di serie.

In caso di parità assoluta negli scontri tra le due formazioni passerà al turno successivo la testa di serie di ciascun accoppiamento.

TESTE DI SERIE: