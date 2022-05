DIRETTA Playoff Serie C, risultati LIVE! Dove vederli in tv e streaming

I goal in trasferta non valgono nel secondo turno nazionale dei playoff di Serie C: in caso di pareggio complessivo nel computo della doppia sfida, approda alla Final Four la formazione testa di Serie, ovvero quella che oggi gioca in trasferta.

Esempio: la Juventus U23 dove necessariamente vincere con due reti di scarto a Padova per passare il turno dopo aver perso per 1-0 in casa l'andata. In caso di successo bianconero con un solo goal di scarto (0-1, 1-2 eccetera), ad avere la meglio sarebbero i biancoscudati.