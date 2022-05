DIRETTA Playoff Serie C, risultati LIVE! Avellino-Foggia, Juventus U23, Pescara e Triestina

Dal primo turno della fase "Gironi" si sono, quindi, qualificate Pro Patria, Pro Vercelli, Juventus Under 23 (per il Girone A), Pescara, Olbia, Gubbio (per il Girone B), Virtus Francavilla, Monopoli e Foggia (per il Girone C).

Le gare del secondo turno dei Playoff vedranno l'ingresso delle due peggiori quarte e della quinta nel girone in cui della migliore quarta: le partite verranno tutte disputate il 4 maggio 2022 alle ore 20:35.

GIRONE A

Triestina-Pro Patria

Pro Vercelli-Juventus U23

GIRONE B

Entella-Olbia

Pescara-Gubbio

GIRONE C