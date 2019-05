DIRETTA: Playoff Serie C LIVE - dove vederli in tv e streaming

Le gare valide per il primo turno della fase nazione dei Playoff di Serie C verranno tutte trasmesse in diretta e in da Eleven Sports. In occasione dei Playoff è in vendita un pacchetto per vedere tutte le gare dei Playoff e dei Playout.

Carrarese-Pisa inoltre sarà visibile in diretta e in chiaro su Sportitalia, mentre la Rai trasmetterà sempre in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) Monza-Imolese.

Goal segue tutte le gare dei Playoff di Serie C in diretta testuale: dalle curiosità alle formazioni ufficiali, fino alla cronaca minuto per minuto.