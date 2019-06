DIRETTA: Playoff Serie C LIVE - dove vederli in tv e streaming

Stasera si chude il secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C: in campo Trapani-Catania, Triestina-Feralpisalò, Piacenza-Imolese e Pisa-Arezzo.

Nelle gare d'andata il Piacenza ha battuto 2-0 l'Imolese in trasferta e il Pisa ha sconfitto 2-3 l'Arezzo, pareggi invece in Feralpisalò-Triestina e Catania-Trapani.

In caso di parità al termine dei 180 minuti non sono previsti supplementari o calci di rigore ma accederanno alla Final Four le squadre che hanno conseguito una migliore differenza reti o, in caso di ulteriore parità, le squadre teste di serie ovvero quelle che giocheranno la gara di ritorno in casa.