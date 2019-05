DIRETTA: Playoff Serie C LIVE - dove vederli in tv e streaming

Tutte le partite dei Playoff di Serie C verranno trasmesse in diretta su Eleven Sports, che ne detiene i diritti. E' possibile acquistare l'intero pacchetto o la singola partita. Le gare saranno visibili sul pc o su tablet e smartphone tramite l'app.

Arezzo-Pisa, su richiesta della Prefeturra, verrà trasmessa anche in diretta e in chiaro dalla Rai su Rai 3 ma solo in Toscana.

Goal segue in diretta testuale le quattro partite dei Playoff di Serie C con continui aggiornamenti da tutti i campi: dalle probabili formazioni, alle ufficiali fino alla cronaca minuto per minuto.