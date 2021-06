La sfida che vedrà protagoniste Alessandria e Padova verrà trasmessa in diretta da Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti delle partite di Serie C. Sottoscrivendo l'abbonamento sarà possibile seguire il match su smart tv che sia compatibile con l'app dedicata.

Per la partita in questione, è prevista anche la trasmissione in chiaro da parte della Rai. Il canale di riferimento sarà Rai Sport (canale 57 in HD e 58 in SD del digitale terrestre).

Sarà inoltre possibile seguire Alessandria-Padova anche in diretta streaming, sempre su Eleven Sports attraverso dispositivi come pc e notebook, tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al portale della piattaforma, in alternativa si potrà utilizzare l'app.

La diretta in streaming di Alessandria-Padova proposta anche dalla Rai attraverso servizio streaming gratuito RaiPlay.