DIRETTA: Playoff Serie C LIVE - Dove vederli in tv e streaming

Le gare dei playoff di Serie C verranno trasmesse tutte in diretta da Eleven Sports, l'intero pacchetto è in vendita a 11,90 euro.

La RAI trasmetterà in chiaro ma in differita su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) la partita Virtus Francavilla-Casertana, mentre Siena-Novara sarà visibile sempre in diretta e in chiaro su Sportitalia.

Goal segue tutto il turno dei playoff di Serie C in diretta testuale con continui aggiornamenti dai campi.