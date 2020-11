DIRETTA: Palermo-Catania LIVE! Prepartita e formazioni

A otto anni dall'ultima, ritorna il derby che infiamma la Sicilia. Al Renzo Barbera si gioca la sfida tra, gara valida per la nona giornata del Girone C della Serie C 2020/21. Non sarà un derby tra squadre di medio-alta classifica in , come capitava una decina di anni fa, ma di bassa classifica della terza serie. Non ci saranno i Pastore e i Gomez, i Cavani e i Silvestre, i Dybala e i Maxi Lopez. Non per questo, comunque, sarà un derby meno sentito. Nonostante le porte chiuse. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21.00.