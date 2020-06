Gennaro Gattuso dovrebbe disegnare il suo con l’ormai consueto 4-3-3. Tra i pali ci sarà Meret, che prenderà il posto dello squalificato Ospina. Al centro della difesa, toccherà ancora a Maksimovic una maglia da titolare al fianco di Koulibaly, anche se Manolas è abile e arruolato, mentre sull’out di sinistra Mario Rui è favorito su Hysaj. A centrocampo Fabian Ruiz dal 1’, mentre in attacco Callejon è in vantaggio su Politano per completare con Mertens - non al meglio ma pronto a stringere i denti, dopo aver firmato il rinnovo fino al 2022 - e Insigne il tridente offensivo.

Modulo speculare per Maurizio Sarri, che per l'occasione ha convocato tutti gli uomini della rosa. In difesa davanti a Buffon l’unico dubbio dovrebbe essere quello legato all’out di destra, con Cuadrado che incalza Danilo, mentre sono sicuri del posto de Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Potrebbero invece esserci importanti novità a centrocampo con Bentancur regista, Pjanic in panchina e Khedira titolare insieme a Matuidi. In avanti si va invece verso la conferma del tridente formato da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa. All.: Sarri