DIRETTA: Milan-Juventus LIVE! Prepartita e formazioni

Squadra che vince non si cambia per Stefano Pioli: l'undici che giocherà a San Siro sarà probabilmente lo stesso che ha battuto 0-3 la sabato sera, con Rebic in uscita dalla panchina e Calhanoglu recuperato. Saelemaekers a destra per Castillejo.

Due squalifcati per Sarri: De Ligt in difesa e Dybala in attacco. Sostituzioni logiche al loro posto: Rugani e Higuain. Demiral è out e Chiellini rientra solo tra i convocati. Davanti nel tridente con Ronaldo spazio a Bernardeschi favorito su Douglas Costa. Matuidi più di Rabiot a centrocampo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.