DIRETTA: Manchester City-Manchester United LIVE - dove vederla in tv e streaming

e si affrontano in un derby che mette in palio il pass per la finale di . Citizens e Red Devils si ritrovano in campo a 22 giorni di distanza dal primo confronto, quando furono gli uomini di Guardiola ad imporsi all’Old Trafford per 3-1 grazie alle reti di Bernardo Silva, Mahrez e ad un’autorete di Andreas Pereira.

Allo United di Ole Gunnar Solskjaer, che nei turni precedenti aveva superato gli ostacoli Rochdale (ai rigori), e Colchester United, servirà quindi una sorta di impresa per riuscire a raggiungere l’atto finale della competizione.

Il City si è spinto a questo punto del torneo dopo aver eliminato , e Oxford United.

Il fischio d’inizio della gara che si disputa all’Etihad Stadium è previsto alle ore 20.45, a dirigere sarà l’arbitro Andre Marriner.

La vincente di questo doppio confronto, sfiderà in finale l’ .