DIRETTA: Manchester City-Leicester LIVE! 0-0

- Il ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Premier League contro il , perdendo però la gara d’andata, 1-2 a dicembre.

- Il Leicester potrebbe vincere entrambe le sfide contro il City nel massimo campionato per la prima volta dal 1986/87, mentre potrebbe battere due volte la squadra campione in carica per la prima volta dal 1985/86, contro l’ .

- Il City ha vinto tre delle ultime quattro partite interne di Premier League contro il Leicester, dopo aver perso le prime tre sfide in casa contro le Foxes.

- Il City ha vinto tutte le ultime 12 partite di Premier League – è la quinta striscia di almeno 12 successi di fila nella storia della competizioni, e i Citizens sono l’unica squadra ad esserci riusciti due volte.

- Il Leicester non ha mai vinto in trasferta di lunedì in Premier League, tre pareggi e otto sconfitte in 11 gare.