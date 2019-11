DIRETTA: Lokomotiv Mosca-Juventus LIVE - dove vederla in tv e streaming

Mosca- sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 252 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire l'incontro in su Sky Go con dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. In alternativa sarà possibile guardare il match su Now Tv, previo abbonamento.