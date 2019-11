DIRETTA: Liverpool-Manchester City LIVE - dove vederla in tv e streaming

- sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita tra Liverpool e Manchester City in diretta attraverso Sky Go. Sarà possibile vedere la sfida di Premier sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc.

Per chi volesse seguire la sfida in streaming c'è a disposizione anche Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky che contiene il meglio della programmazione sportiva.