- e si sono affrontate in altre otto occasioni nello scenario europeo e sempre in . Il bilancio dei precedenti sorride ai bavaresi con quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.

- Lione e si sono già affrontate in semifinale nella stagione 2009-10 proprio in Champions: in quell'occasione i tedeschi vinsero 1-0 in caa e 3-0 in trasferta.

- Si tratta della dodicesima semifinale in Champions League per il Bayern Monaco con il nuovo formato: i tedeschi sono una presenza fissa nel torneo.

- Con la super prestazione offerta contro il il Bayern Monaco è diventato il primo club in assoluto a segnare otto reti in una partita a eliminazione diretta di Champions League.

- Il Bayern Monaco vanta il 45% di vittorie nelle sue ultime undici semifinali di Champions, ma è riuscita a vincere il trofeo solo nel 40% dei casi poi in finale.

- La precedente semifinale tra Lione e Bayern è stata anche l'unica volta in cui un allenatore francese aveva portato il suo paese in una semifinale di Champions.