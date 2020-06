DIRETTA: Lazio-Fiorentina LIVE! Prepartita e formazioni

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-FIORENTINA

Simone Inzaghi non potrà ancora disporre di Lucas Leiva in regia, di Lulic sulla fascia sinistra e di Luiz Felipe in difesa. In attacco è recuperato Correa, ma 'El Tuco' dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Caicedo accanto al bomber Immobile. In mediana toccherà a Parolo agire da playmaker, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali ai suoi lati e Lazzari e Jony sulle due fasce. In difesa, davanti al portiere Strakosha, Patric completerà la difesa a tre con Acerbi e Bastos.

Due assenze importanti per Beppe Iachini, che avrà Chiesa e Caceres squalificati. Fra i pali agirà Dragowski, in difesa spazio a Milenkovic e Igor accanto a capitan German Pezzella. Sulle corsie laterali Lirola agirà a destra e Dalbert a sinistra. In mezzo Badelj in regia, affiancato dai due interni, Duncan e Castrovilli. In attacco chance per l'ex milanistra Cutrone in coppia con l'esperto francese Ribery.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All. S. Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.