DIRETTA: Juventus-Udinese LIVE - dove vederla in tv e streaming

La campione d’inverno torna in campo per affrontare una delle squadre più in forma del momento. I bianconeri infatti, debuttano in questa edizione della Coppa ospitato allo Stadium un’ che è reduce da ben tre vittorie consecutive in campionato.

Gli uomini di Sarri, iniziano la loro avventura nel torneo negli ottavi di finale, mentre i friulani sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver superato Sudtirol (3-1) e (4-0).

Il calcio d’inizio è programmato alle ore 20.45, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Aureliano.

La vincente di questo confronto, nei quarti di finale affronterà una tra e .