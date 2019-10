DIRETTA: Juventus-Lokomotiv Mosca LIVE - diretta tv e streaming

La affronta la Mosca nella terza giornata di . I bianconeri sono di scena all'Allianz Stadium con l'obiettivo di consolidare il primo posto, al momento grazie alla differenza reti: +3, contro il +2 dell'Atlético, che a livello di punti è pari con la squadra di Sarri a quota 4.

I russi sono a 3, in virtù del successo della prima giornata sul campo del per 1-2 e della sconfitta contro i 'Colchoneros' alla seconda giornata, mentre i tedeschi sono ancora fermi a zero.

Maurizio Sarri non vuole fare sconti e cerca l'ennesima vittoria interna sulla panchina della Juventus: finora in casa il tecnico ex e ha soltanto vinto. In totale in 10 gare lo score è di 8 vittorie e 2 pareggi.